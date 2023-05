Salzburg-Marathon: In der Hitze schmolz die Hoffnung auf Rekorde

Der Salzburg Marathon 2023 brachte tolle Leistungen bei hohen Temperaturen. Für neue Streckenrekorde war es zu heiß. Im Halbmarathon zeigten die heimischen Athleten groß auf. Mehr als 7000 Laufbegeisterte waren insgesamt am Start der Bewerbe.

Simon Kamau Njeri lief nach 2:22:54 Stunden als Sieger ins Ziel. Der angestrebte Streckenrekord (2:14:16) war für den Kenianer schon früh außer Reichweite. "Zu heiß!" befand der am Samstag 36 Jahre alt gewordene Athlet. Er lief vorne ein einsames Rennen, allerdings war sein Verfolger meist in Sichtweite: Der Belgier Yohan Zaradzki hatte im Ziel nur 1:05 Minuten Rückstand auf Njeri. Seine persönliche Bestleistung liegt bei 2:21 Stunden, auch er hätte bei angenehmeren Temperaturen sicher schneller laufen können. Nächstes Ziel für ihn sind die belgischen Meisterschaften. Was dort drin ist? "Ich bin gerade einmal Top Ten. Wir haben ein extrem hohes Niveau in unserem Land im Marathon."

Lange auf Kurs Streckenrekord war die Siegerin bei den Frauen, Dorine Jerop Murkomen (KEN). Noch zur Halbdistnz sah es gut aus für eine Zeit um 2:30 Stunden - das hätte klar gereicht, um die bisher schnellste Salzburger Zeit von 2:35:05 zu knacken. Doch die letzten Kilometer wurden zur Qual für die Läuferin, die bei ihrem Sieg in Turin 2022 schon 2:32:37 gelaufen war. Im Ziel standen schließlich 2:38: 26 Stunden auf der Uhr. Murkomen sank gleich hinter der Ziellinie erschöpft zu Boden und war minutenlang nicht ansprechbar.

Conny Stöckl-Moser im "Mama-Duell" kapp geschlagen

Der Salzburger Sportmediziner Mahdi Sareban war in 1:12:08 Stunden Sieger im Halbmarathon und ließ den Gasteiner Dominik Hirczy um 56 Sekunden hinter sich. Anna Pabinger vom ALC Wels war in 1:20:16 schnellste Frau. Sie erlebte ein abwechslungsreiches Rennen. "Zwischendurch habe ich Muskelkrämpfe bekommen, eigentlich wollte ich schon aussteigen", schilderte sie im Ziel. Als aber Conny Stöckl-Moser an ihr vorbeiging, packte sie noch einmal der Ehrgeiz. Pabinger machte weiter und überholte nach 18 Kilometern die Saalfeldnerin, die in Begleitung ihres Mannes Andreas Stöckl ein gutes Comebackrennen lieferte. Erster Gratulant im Ziel war ihr sechs Monate alter Sohn Adrian, der in der Zwischenzeit bei der Oma gewartet hatte. Auch Pabinger wurde von ihrem Gatten begleitet, sie hatten ihre beiden Kinder daheim in Oberösterreich gelassen.

"Meine Beine waren nicht ganz frisch, ich bin es auch ein bisserl zu schnell angegangen", sagte die 29-jährige Stöckl-Moser. "Aber es war total schön, wieder einmal einen Wettkampf bestreiten zu können." Als Mama zu laufen, sei etwas ganz anderes: "Normal gehst du danach essen und legst dich schlafen. Jetzt ist mir das Wichtigste, dass der Kleine versorgt ist."

Verfolger verirrten sich beim 10-km-Lauf

Markus Hartinger vom LTV Köflach holte den Sieg im Hervis 10-Kilometer-Lauf in 30:12 Minuten, Annika Leineweber (GER), schon bei Frauenlauf am Freitag Zweite, siegte bei den Frauen in 38:38 Minuten. Die Verfolger bogen durch eine Fehlleitung falsch ab, so dass die Männer auf den ursprünglichen Positionen zwei bis sechs nicht in die Wertung kamen. Ab inklusive Position sieben (Männer) und zwei (Frauen) haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer laut Veranstalter durch eine andere Fehlleitung mehr Wegstrecke als vorgesehen zurückgelegt, womit der Lauf zum Viertelmarathon umbenannt wurde.

Insgesamt mehr als 7000 Läuferinnen und Läufer sind am Sonntag bei prächtigem Frühlingswetter an den Start über die verschiedenen Distanzen gegangen.