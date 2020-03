Salzburg-Marathon könnte auf Herbst ausweichen

Wien und Linz müssen ihre großen Marathons wegen des Coronavirus absagen. Der Salzburg-Marathon am 17. Mai kann nach derzeitigem Stand stattfinden. Die Veranstalter hätten aber ein Ausweichszenario.

Die Marathons in Linz und Wien wurden wegen des Coronavirus bereits abgesagt. Bei dem für 17. Mai geplanten Salzburg-Marathon ist derzeit noch offen, ob er stattfinden kann. Veranstalter Johannes Langer ist optimistisch, hätte aber einen Plan B in der Tasche: "Wir könnten im Fall einer Absage im Mai die Veranstaltung nahezu 1:1 auf den 4. Oktober verlegen." An diesem Datum ist die Stadt wegen des Jedermannlaufs ohnedies auf eine große Laufveranstaltung eingestellt. Auch der Frauenlauf, der Juniormarathon und der Tag des Sports könnten ohne größere Umstellungen in den Herbst übersiedeln. Langer will noch ein positives Signal setzen: "Die Lauftreffs in Kooperation mit Partner Hyundai gehen weiter und werden noch verstärkt."

Quelle: SN