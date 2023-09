Salzburg mit 2. Saisonsieg, Haie und Caps vergaben Führung

Nur Meister Red Bull Salzburg und Fehervar Pustertal haben am ersten Wochenende der neuen ICE-Saison zwei Siege geholt. Salzburg setzte sich gegen die Graz 99ers mit 4:3 nach Verlängerung durch, die Innsbrucker Haie (5:6 nach Penaltyschießen gegen Pustertal) und die Vienna Capitals (2:5 gegen Olimpija Ljubljana) verspielten dagegen Zwei-Tore-Führungen. Der VSV startete mit einem 4:2-Sieg in Linz in die Saison, auch die Pioneers Vorarlberg gewannen.

Salzburg holte auch im zweiten Spiel den Sieg

Zwei Tage nach dem ungefährdeten 4:1-Auftakterfolg über den KAC mussten die Salzburger kämpfen, um sich mit 4:3 nach Verlängerung gegen die Graz 99ers durchzusetzen. Graz lag zu Beginn des Schlussdrittels noch mit 3:1 in Führung ehe Phillip Sinn (47.), Benjamin Nissner (50.) und Dennis Robertson (63.) das Spiel noch drehten. "Wir waren viel zu oft auf der Strafbank. Das müssen wir in Griff kriegen, weil bei fünf gegen fünf haben wir sie dominiert. Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen können wir zufrieden sein", erklärte Torschütze Nissner. Innsbruck hatte am Freitag Vizemeister HCB Südtirol 5:1 deklassiert und befand sich auch im zweiten Duell mit einem Südtiroler Team auf gutem Weg. Nach einem Schlagabtausch mit sieben Treffern im Schlussdrittel mussten sich die Nordtiroler aber noch geschlagen geben. Nach 0:1-Rückstand gingen die Haie mit zwei Treffern innerhalb von 41 Sekunden zu Beginn des Mitteldrittels durch Kevin Roy und Jan Lattner (22.) in Führung und erhöhten dank Dario Winkler (43.) auf 3:1. Die Gäste kämpften sich aber zurück und lagen bis 44 Sekunden vor Schluss in Führung, Anders Krogsgaard rettete den Innsbruckern zumindest einen Punkt. Die Vienna Capitals lagen vor über 4.300 Zuschauern gegen Olimpija Ljubljana dank Lukas Kainz (5.) und Nikolaus Hartl (25.) 2:0 voran. Nach dem Anschlusstreffer im Mitteldrittel drehten die Slowenen aber mit einem Doppelpack innerhalb von 29 Sekunden Anfang des Schlussdrittels die Partie. Der am Freitag spielfreie VSV feierte mit dem Sieg in Linz einen erfolgreichen Einstand in die Saison. Die Black Wings gingen durch Shawn St-Amant in Führung (11.), ab dem Mitteldrittel fanden aber die Villacher besser ins Spiel und zogen durch Treffer von Robert Sabolic (25.), Alex Wall (34.) und Felix Maxa (46.) entscheidend davon. Die Pioneers Vorarlberg feierten ihren ersten Saisonsieg. Oskar Maier (19.) Julian Payr (29.) schossen die Vorarlberger zu einem 2:0-Erfolg über Asiago.