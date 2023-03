Salzburg nach 5:1 gegen KAC in Halbfinal-Serie wieder vorne

Meister Salzburg ist im Halbfinale der ICE Hockey League mit einem souveränen Sieg gegen den KAC wieder in Führung gegangen. Der Titelverteidiger gewann am Dienstag gegen die Klagenfurter ungefährdet mit 5:1 und stellte nach dem dritten Spiel der "best of seven"-Serie auf 2:1. Das nächste Duell steigt am Freitag (19.15 Uhr) in Kärnten, wo der KAC am vergangenen Sonntag noch einen 6:2-Erfolg gefeiert hatte.

BILD: SN/APA/EXPA/JFK/EXPA/JFK Die Salzburger durften wieder jubeln

In der Salzburger Eisarena, wo die Mozartstädter das erste Aufeinandertreffen ebenfalls mit 5:1 für sich entschieden hatten, traf Benjamin Nissner bereits nach 130 Sekunden zur Führung für die Gastgeber. Verteidiger Dennis Robertson erhöhte im ersten Drittel nach einem Traum-Solo (17.), Mario Huber (25.) war nach dem ersten Seitenwechsel im Powerplay erfolgreich. Der KAC verkürzte durch Rihards Bukarts (31.), ehe Nissner (37.) und Troy Bourke (54.) für die Entscheidung zugunsten der Salzburger sorgten.