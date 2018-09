Salzburg peilt beim WAC Start-Rekord an, Rapid gegen SKN

Red Bull Salzburg peilt am Samstag in Wolfsberg eine weitere Bestmarke an. Holt man beim WAC drei Punkte, wäre es der neunte Sieg im neunten Saisonspiel. Der Startrekord von Rapid von 1987 wäre damit übertroffen. Die Grün-Weißen haben andere Sorgen: Mit einem Sieg über St. Pölten würden sie aber Boden gutmachen. Das will auch Schlusslicht Altach bei der Admira. Alle Spiele beginnen um 17.00 Uhr.

SN/APA/KRUGFOTO Red Bull Salzburg bereits früh auf Meisterkurs