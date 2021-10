Salzburg setzt Erfolgsserie fort, Linz feiert ersten Sieg

Red Bull Salzburg ist in der ICE-Eishockeyliga weiter auf der Erfolgswelle. Die Roten Bullen bezwangen am Freitag den VSV mit 4:3 und festigten mit dem vierten Sieg in Folge als Tabellendritter den Platz in der Spitzengruppe. Fehervar verteidigte mit einem 3:1 gegen die Graz99ers die Tabellenführung erfolgreich vor Olimpija Ljubljana, das sich im Duell der Liga-Einsteiger gegen Pustertal mit 5:3 durchsetzte.

Schlusslicht Black Wings Linz feierte in der siebenten Runde mit einem 6:5 nach Verlängerung bei Meister KAC den ersten Saisonsieg. Der Tabellenvorletzte Vienna Capitals musste sich bei den Dornbirn Bulldogs mit 0:3 geschlagen geben. HC Innsbruck beendete die Niederlagenserie gegen HCB Südtirol und gewann in Bozen mit 5:2. Znojmo feierte gegen die Bratislava Capitals mit einem 5:3 den vierten Sieg im vierten Saisonheimspiel. In Salzburg musste Trainer Matt McIlvane gleich sieben Spieler vorgeben, dennoch setzten die Bullen ihren Lauf fort. Nachdem die Salzburger einen 2:0-Vorsprung verspielt hatten, sorgten sie gegen Ende des Mitteldrittels durch Tore von Benjamin Nissner (37.) und den bereits sechsten Saisontreffer von Verteidiger T.J. Brennan (39.) für die Vorentscheidung. Zwei Tage nach der strapaziösen Reise in die Ukraine, die mit dem Aufstieg ins CHL-Achtelfinale endete, verhinderte der KAC mit einem Kraftakt im Schlussdrittel einen Nuller, musste sich aber in der Verlängerung geschlagen geben. Der Meister legte einen Traumstart hin, als Manuel Ganahl bereits nach 14 Sekunden traf. Nach einem starken ersten Drittel des KAC wurden die Oberösterreicher aber stärker und bewiesen auch Moral. Die Linzer holten dreimal einen Rückstand auf und waren im Schlussdrittel nach Treffern von Andris Dzerins (45.) und Brian Lebler (49.) vor den Augen seines Vaters, des legendären Torjägers Eddy Lebler, schon auf dem besten Weg zu drei Punkten. Doch die Kärntner schlugen durch zwei Tore von Rok Ticar und Thomas Koch innerhalb von zwölf Sekunden (58.) zurück. In der Overtime sorgte Will Pelletier aber doch für den ersten Saisonsieg der Black Wings. In Dornbirn verpatzten die Vienna Capitals das Comeback von Torhüter David Kickert. Die Bulldogs, die zuletzt bei sechs Gastspielen der Wiener im Messestadion sieglos geblieben waren, gingen durch Simeon Schwinger in Führung (11.) und machten im Schlussdrittel durch Kevin Hancock (42.) und Jesse Saarinen (47.) alles klar. Die Grazer waren ohne sieben verletzte Spieler nach Ungarn gereist und stellten daher mit zehn Spielern unter 23 Jahren ein junges Lineup. Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel drückte Fehervar im Mitteldrittel auf die Führung, zunächst erfolglos. Im Finish schlugen die Ungarn aber zu und verteidigten ihre Tabellenführung mit Erfolg.