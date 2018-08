Salzburg startete mit Auswärtssieg in CHL, Caps verloren

Mit einem Sieg und einer Niederlage sind die zwei österreichischen Clubs am Donnerstag in die Champions Hockey League (CHL) gestartet. Red Bull Salzburg bezwangen in Wales die Cardiff Devils mit 5:2 (3:0,1:2,1:0), die Vienna Capitals unterlagen dem schwedischen Topclub Frölunda Indians trotz über weite Strecken starker Leistung mit 1:4 (0:0,1:3,0:1).

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER Die Caps hatten gegen Frölunda das Nachsehen