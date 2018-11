Salzburg übernahm mit Sieg in Zagreb EBEL-Rang drei

Red Bull Salzburg hat in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) zumindest für einen Tag Rang drei übernommen. Österreichs Meister feierte am Samstag einen 5:2-Sieg in Zagreb und überholte damit EBEL-Titelverteidiger HCB Südtirol. Innsbruck schob sich mit einem 5:1-Heimsieg über Fehervar bis auf zwei Punkte an Platz sechs heran, der EC Dornbirn unterlag in Znojmo mit 1:4.

SN/APA/EXPA/JFK Die Salzburger bezwangen Zagreb