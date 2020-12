Salzburg unterliegt Linz im Volleyballschlager

Der Angriff von Volleyball-Bundesligist PSVBG Salzburg auf Meister Linz-Steg ist am Freitagabend gescheitert. Mit 3:0 (25:22, 25:23, 30:28) behielt die "Salzburg-Filiale" von Trainer Roland Schwab die Oberhand.

Das Team von Coach Uli Sernow war in allen drei Sätzen knapp dran, es fehlte aber in den entscheidenden Phasen an der Abgezocktheit. Im zweiten Durchgang verhinderten bei 23:21 zwei leichtfertige Fehler den Satzball - Victoria Deisl, Lilly Hager und Co. schlugen gnadenlos zu.

Satz Nummer drei schien die Wende zu bringen. Doch selbst zwischenzeitlich fünf Punkte Vorsprung waren zu wenig und fünf Satzbälle im nervenaufreibenden Finish wurden vom Team um die Topscorerinnen Ingrida Schweiger und Gabrielle Attieh nicht genützt. Linz-Steg war hingegen wieder abgezockter und hatte bei der umstrittenen Entscheidung beim ersten Satzball dann auch die Schiedsrichter auf seiner Seite.

Linz-Steg übernahm mit dem Sieg die Tabellenspitze, Salzburg bleibt Dritter und startet im neuen Jahr mit dem Nachtrag bei UVC Graz am 17. Jänner.

Quelle: SN