Salzburger 49er-Segler erreichten Goldflotte

Keanu Prettner und Jakob Flachberger segelten bei der WM vor Oman auch am dritten Wettkampftag stark und erreichten ihr erstes Teilziel.

Jubel bei Österreichs 49er-Seglern bei der WM vor Oman: Benjamin Bildstein und David Hussl (Vorarlberg/Tirol) holten am Donnerstag den ersten österreichischen Wettfahrtsieg bei diesen Titelkämpfen und kratzen damit an den Top-10. Knapp dahinter rangieren ihre Kollegen Keanu Prettner und Jakob Flachberger (UYC Wolfgangsee), die zum zweiten Mal einen dritten Platz in die Wertung brachten. Beide 49er-Teams des Österreichischen Segel-Verbands qualifizierten sich somit souverän für die Goldflotte.

Prettner sagte: "Wir sind trotz Geschwindigkeitsproblemen auf der Kreuz heute sehr konstant gesegelt. Wir konnten gute Wettfahrten segeln, auch weil wir viel Speed auf der Vorwind aufgebaut haben. Vor allem im letzten Race haben wir den Wind sehr gut verstanden und konnten mit einer sehr guten Rennen den Tag beenden. Das primäre Ziel - die Goldfleet - ist somit erreicht. Jetzt fängt die Regatta aber erst so richtig an und wir werden die nächsten Tage voll angreifen", so der Steuermann.

Bei den 49erFX verbesserten sich Laura Schöfegger (Salzburg) und Lisa Farthofer (OÖ) auf den 14. Platz. "Es war heute enorm schwierig zu lesen, wie die Kreuz am besten gesegelt werden kann. Leider haben wir nur in einem Race die richtige Seite erwischt. Die Starts haben aber sehr gut geklappt, was uns sehr zuversichtlich für die kommenden Tage stimmt", berichtet Steuerfrau Laura Schöfegger.

Im Nacra 17 konnten Laura Farese und Matthäus Zöchling einen Rang in den Top-10 halten.