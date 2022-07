Salzburger Leichtathletik-Trio startet beim Jugend-Olympiafestival

Große Auszeichnung für Salzburgs aufstrebenden Leichtathletik-Nachwuchs: Anna Buchner, Rupert Rohrmoser und Sarah Baumgartner vertreten Österreich beim European Youth Olympic Festival (EYOF) in Banska Bystrica.

Doe erste Begegnung mit der großen Olympiawelt steigt von 24. bis 30. Juli. Die drei Union-Salzburg-Athleten sind Teil eines zwölfköpfigen österreichischen Aufgebots in der Leichtathletik.

Diskuswerfer Rupert Rohrmoser, Fünfter in der europäischen U17-Rangliste, wird bereits mit internationaler Erfahrung anreisen. Er ist derzeit bei der U18-Europameisterschaft in Jerusalem (ISR) im Einsatz. Am Montag schaffte er mit 55,39 Meter als Fünfter den Finaleinzug sicher, seine persönliche Bestweite liegt bei 56,96 Metern. Um Medaillen geht es für den Schützling von Trainer Ernst Grössinger am Dienstagabend.

Die 14-Jährige Sarah Baumgartner ist das Multitalent der heimischen Leichtathletik. Am Wochenende räumte die österreichischen U16-Meisterin im Siebenkampf gleich sechs U16-Landesmeistertitel sowie zwei weitere in der Allgemeinen Klasse ab. Am wichtigsten aber waren die 3,71 Meter im Stabhochsprung, die ihr im letzten Moment den Sprung auf den EYOF-Zug ermöglichten.

Anna Buchner wird im Diskuswurf an den Start gehen. Die 16 Jahre alte Union-Sportlerin glänzte jüngst mit Doppelgold bei der österreichischen U18-Meisterschaft im Diskuswurf und Kugelstoßen. Eine Kombination, die einst auch ein gewisser Lukas Weißhaidinger pflegte.

Auch im Trainerteam ist Salzburg vertreten: Landestrainer Richard Marschal wird das ÖLV-Dutzend gemeinsam mit Roland Werthner und Karin Mayr-Krifka in Banska Bystrica betreuen.