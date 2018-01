Salzburger Matthias Walkner steht als erster Österreicher vor dem Gesamtsieg bei der Rallye Dakar

"Matthias Walkner feiert als erster Österreicher einen Gesamtsieg bei der Rallye Dakar" - nur noch außerordentliches Pech könnte diese Schlagzeile am Samstag verhindern.

Als Gesamtführender in Córdoba angekommen! Für Matthias Walkner war am Freitagabend (MEZ) der große Triumph, als erster Österreicher einen Gesamtsieg bei der Rallye Dakar zu gewinnen, schon greifbar nah. Am Samstag stehen die letzten 119 gewerteten Kilometer bei über 8000 km Gesamtdistanz auf dem Programm - als Art Ehrenrunde in der Region rund um die Zielstadt Córdoba in Argentinien.

Traditionell finden am Schlusstag keine Angriffe und Duelle mehr statt. Aber die 14. Etappe hat doch noch Tücken parat. Ein kapitaler Motorschaden und Walkners Traum wäre verpufft. Darum ist für ihn die volle Konzentration bis zur Zieldurchfahrt wichtig.

Beim "Red Bull KTM Rally Factory Racing Team" wird alles unternommen, damit Walkner gut abgeschirmt alles klarmachen kann. Nicht zu viel riskieren, aber auch nicht bummeln, das war Walkners Aufgabe am Freitag auf der längsten Etappe von San Juan bis Córdoba mit 423 Wertungskilometern bei 904 km Gesamtlänge. Nach drei von neun Wertungspunkten war schon klar, dass alles richtig eingeteilt wurde. Markenkollege Toby Price aus Australien führte und Walkners Rückstand betrug rund sechs Minuten bei 27 Minuten Gesamtvorsprung. Der Kuchler fuhr "gemütlich nach Hause", was natürlich relativ zu sehen war. Ein Sturz und mit einem Schlag hätte alles vorbei sein können.

Vor dem Start in St. Juan hatte Walkner gemeint: "Ich fühle mich gut vor der langen Prüfung. Zunächst wird es viele Offroad-Passagen geben und gegen Ende kommen schnelle Abschnitte. Ich hoffe auf einen unaufgeregten Tag." Bei der Anfahrt nach St. Juan hatte Walkner spezielle Erfahrungen gemacht. Wegen der schlechten Witterung ist am Donnerstag die zwölfte Etappe für Motorräder neutralisiert gefahren worden. Bei den Autos wurde das Teilstück programmgemäß durchgeführt. Walkner hatte auf der Strecke die französische Dakar-Legende Stéphane Peterhansel mehrmals in seinem Blickfeld und beobachtete dessen Fahrt im Peugeot. Walkner: "Das hat Spaß gemacht und mir auch bei der Navigation geholfen." Peterhansel, der die Dakar sechs Mal mit dem Motorrad und sieben Mal auf vier Rädern gewonnen hatte, lag bei der Abfahrt zur vorletzten Etappe am Freitag auf Platz zwei der Automobil-Gesamtwertung hinter dem spanischen Markenkollegen Carlos Sainz.

Walkner hat seine auf den ersten Etappen aufgetretenen Magenprobleme zunehmend in den Griff bekommen, was KTM-Teammanager Alex Doringer von einer Sorge befreite. "Matthias hat sich in der zweiten Woche besser und stärker gefühlt. Er hat unglaublich gute Arbeit geleistet hier, er hat das echt super gemacht", sagte Doringer.