Salzburger Volleyball-Meisterduo feiert Wiedersehen

Victoria Deisl und Lilly Hager haben gemeinsam viele Titel gewonnen. Nun spielen sie in der Vorbereitung erstmals gegeneinander.

Die Steelvolleys Linz-Steg unter dem Pinzgauer Trainer Roland Schwab bestreiten von Freitag bis Sonntag ein Vorbereitungsturnier in Suhl. Neben den Gastgeberinnen treffen die Linzerinnen auf Prag (CZE) und Schaffhausen (SUI). Dabei kommt es am Sonntag zum Wiedersehen mit Victoria Deisl. Die Seekirchner Nationalspielerin wechselte vor dieser Saison von Linz zum Schweizer Pokalsieger. Aufs Wiedersehen freut sich besonders Linz-Libera Lilly Hager aus Bürmoos. Die Salzburg-Abordnung feierte in LInz gemeinsam zwei Meistertitel und drei Cupsiege.