Salzburger Volleyballteams am Feiertag sieglos

Nach drei Siegen in Folge blieb das PSVBG-Bundesligateam daheim gegen Tabellenführer TI Innsbruck ohne Satzgewinn. Auch die Herren unterlagen wenige Tage nach ihrem überraschenden Erfolg im Cup.

Zahlreiche Fans sahen ein absolutes Spitzenspiel auf sehr hohem Niveau. Innsbruck konnte sein Spiel durchziehen. "Wir hatten nach drei Auswärtsspielen und Siegen erst das zweite Heimspiel der Saison", sagte Trainer Uli Sernow. Nach Meister Linz war diesmal der Supercupsieger und Tabellenführer zu Gast. "Wir haben über sehr weite Strecken gezeigt, wie wir uns stabilisiert haben und dass der Sieg letzte Woche gegen Post/Sokol in Wien unserem Spiel und Selbstvertrauen geholfen hat. Tolle Vorstellung! Zum Sieg hat es noch nicht gereicht."



Die Herren wollten sich nach dem Cupsieg gegen VC Weiz letzten Sonntag bei den Mühlviertel Volleys für die Auswärtsniederlage in der 2. Bundesliga revanchieren. Nach der 1:3-Niederlage analysierte Kapitän Carlo Mosel: "Es sollte so weitergehen und wir wollten die Mühlviertel Volleys in unserer Heimhalle schlagen. Leider war unser Spiel nicht so kompakt wie gegen Weiz. Schwankende Leistungen haben den Gegner immer wieder ins Spiel gebracht und am Ende konnten wir den Fünfpunktevorsprung im vierten Satz nicht durchbringen, um in den Entscheidungssatz zu kommen. Abhaken und auf das nächste Spiel am Allerheiligentag gegen die Steelvolleys aus Linz konzentrieren.

2. Bundesliga Herren

PSVBG Salzburg gegen Mühlviertel Volleys 1:3 (-22,15,-13,-26)

1. Bundesliga Damen

PSVBG Salzburg gegen TI Innsbruck 0:3 (-20,-21,-18).