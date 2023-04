Salzburger Wrestler: Als Krampus bestraft er im Ring die Bösewichte

Traumberuf Wrestler. Nach harten Lehrjahren hat der 31-jährige Salzburger Daniel Prühs seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Als Krampus erobert er die Wrestling-Welt und hofft auf einen Profivertrag in den USA.

Für seine Gegner ist Wrestling ein muskelbepacktes Schmierentheater, das Kinder nur auf dumme, gefährliche Gedanken bringt. Seine Fans lieben hingegen die grell-bunten Geschichten, in der Gut und Böse in akrobatischen Ringschlachten aufeinandertreffen. Der kleine Daniel Prühs war eines der Kinder, die der mächtige Bestatter "Undertaker" und seine ebenso bildkräftig benannte Gegnerschaft auf dumme Gedanken gebracht haben. Als Wrestler wollte der schmächtige Bub aus Hallein die Welt erobern. Knapp 20 Jahre später hat sich der Gedanke als gar nicht so dumm ...