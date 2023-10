Salzburgs Auswärtsserie in Klagenfurt auf dem Prüfstand

Fußball-Meister Salzburg möchte die 0:2-Lehrstunde in der Champions League daheim gegen Real Sociedad noch vor der Länderspielpause in der Liga vergessen machen. Der Tabellenführer gastiert am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) in der zehnten Runde der Fußball-Bundesliga bei Austria Klagenfurt. Bereits um 14.30 Uhr kämpft der LASK darum, das Führungsduo Salzburg und Sturm Graz nicht aus den Augen zu verlieren. Die Grazer sind währenddessen im nahen Wolfsberg beim WAC zu Gast.

Salzburg-Trainer Struber will in Klagenfurt wieder drei Punkte sehen

Die Kärntner haben in neun Ligarunden in dieser Saison erst eine Niederlage kassiert. Das Kunststück, gegen Salzburg drei Punkte einzufahren, gelang ihnen bereits im November 2021 mit einem 2:1-Heimsieg. In der Vorsaison setzte es allerdings vier Niederlagen. Auch ein Torerfolg blieb den Violetten in den beiden Heimpartien verwehrt. "Um gegen Salzburg anschreiben zu können, muss alles passen", betonte Klagenfurt-Trainer Peter Pacult.

Salzburg-Trainer Gerhard Struber kündigte an, nach der Champions-League-Partie gegen San Sebastian auch frische Kräfte zu bringen. "In welchem Ausmaß das sein wird, lassen wir uns noch offen." Mittelfeldmann Maurits Kjaergaard fehlt wegen einer Fußverletzung. Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz dürfen sich daher etwa Amankwah Forson oder Nicolas Capaldo machen. Mit Dijon Kameri und Luka Sucic sind zwei weitere Alternativen krankheitsbedingt fraglich.

Für den LASK setzte es mit Niederlagen beim WAC (1:2) und in der Europa League am Donnerstag in Toulouse (0:1) zuletzt zwei Rückschläge. Der SCR Altach, der auf der Gugl zu Gast ist, zählt zu den Lieblingsgegnern des Tabellendritten. In bisher 24 Bundesliga-Vergleichen gab es erst zwei Niederlagen. LASK-Trainer Thomas Sageder warnte allerdings vor den siebentplatzierten Vorarlbergern. "Altach ist in der Liga ganz gut gestartet, hat nur gegen Topteams Punkte liegengelassen und ganz wenige Gegentore erhalten", sagte der 40-Jährige, der die Altacher in Linz daher "mit breiter Brust" erwartete.

Altach-Trainer Joachim Standfest warnte vor den Qualitäten des LASK - auch wenn diese "vielleicht das eine oder andere Mal noch nicht so rausgekommen sind, wie sie da sind". Die Linzer hätten sich mit ihrer Vielzahl an neuen Spielern zu Saisonstart erst finden müssen. "Sie sind eine absolute Topmannschaft in Österreich, die mit Sturm nach Salzburg der erste Verfolger sind." Mit einem Sieg könnte Altach jedoch mit dem LASK in der Tabelle gleichziehen.

Nach dem Erfolg über den LASK will der WAC vor heimischer Kulisse mit Sturm Graz den nächsten Europacup-Starter ärgern. Dem WAC fehlen als Sechstem der Tabelle zwar schon acht Zähler auf die national noch ungeschlagenen Steirer, sie machen sich dank aufstrebender Formkurve am Sonntag dennoch Hoffnungen. Im Lavanttal wurde vor einer Woche dem LASK "so richtig der Arsch versohlt", wie der Linzer Chefcoach Thomas Sageder anmerkte. Vor allem das Kärntner Sturmduo Mohamed Bamba (5 Saisontore) und Augustine Boakye (2) gefiel und soll nun auch in Sturms Hintermannschaft für Schrecken sorgen.

Sturm reist mit Erfolgserlebnissen an. Die Grazer holten am Donnerstag auch in der Europa League den anvisierten Sieg. Vor dem Auftritt von Meister Salzburg im Abendspiel in Klagenfurt könnte der Vizemeister in Wolfsberg zumindest für wenige Stunden die Tabellenspitze übernehmen. Die Liga-Bilanz im direkten Duell spricht mit 19 Siegen, fünf Remis und 18 Niederlagen gerade noch für die Grazer, die nach den Strapazen leicht rotieren dürften.