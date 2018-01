Im Rahmen der Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres 2017 ist auch Salzburg-Stürmerhoffnung Patson Daka ausgezeichnet worden. Der 19-jährige Teamspieler Sambias wurde bei der Zeremonie in Accra (Ghana) als "Youth Player of the Year" geehrt.

SN/APA (AFP)/PIUS UTOMI EKPEI Patson Daka ist "Youth Player of the Year"