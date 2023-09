Salzburgs ICE-Startserie riss in Innsbruck

Die frühe Siegesserie von Eishockey-Meister Salzburg ist in Innsbruck gerissen. Die Tiroler "Haie" fügten den zuvor ungeschlagenen Salzburgern mit einem 2:1 nach Verlängerung am Dienstag in der 5. Runde der ICE-Liga die erste Niederlage zu. Neuer Spitzenreiter ist der als einziges Team noch ungeschlagene HC Pustertal. Die Brunecker besiegten den KAC mit 5:3.

BILD: SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Salzburg-Coach Oliver David erlebt in Innsbruck seine erste Niederlage

Punktegleich mit Salzburg auf Platz drei liegt nunmehr der VSV, der einen 2:1-Heimsieg nach Penaltyschießen gegen Ligaschlusslicht Asiago feierte. Die Vienna Capitals holten bei den Pioneers Vorarlberg mit 6:4 den dritten Sieg im vierten Spiel. Die Graz99ers indes halten nach vier Partien und einem 1:6 in Fehervar bei nur zwei Punkten. Die viertplatzierten Ungarn trafen im Schlussdrittel viermal. Innsbrucks Brady Shaw gelang in der 12. Minute im Powerplay der nur vermeintlich entscheidende Treffer. Denn mit Anbruch der Schlussminute stellte Salzburg-Verteidiger Chay Genoway auf 1:1 und verpatzte damit das erste Shutout des hochbeschäftigten Evan Buitenhuis (parierte 45 Schüsse) im Innsbrucker Tor. 40 Sekunden vor Ablauf der Overtime schlug Corey Mackin zu. Villach fehlten gegen Asiago ebenfalls nur wenige Sekunden auf einen glanzlosen Heimsieg nach regulärer Spielzeit und damit drei statt zwei Punkten. Nach dem 1:0 durch John Hughes (48.) bestrafte Alexander Ierullo die "Adler" mit einem Unterzahltreffer (59.). Im Penaltyschießen verwertete der frühere Asiago-Stürmer Anthony Luciano den entscheidenden Versuch. Mit einer emotionalen Achterbahnfahrt verlief die siegreiche Rückkehr von Caps-Trainer Marc Habscheid an seine Vorjahres-Station. Die Wiener verwandelten einen 0:2-Rückstand bis Mitte des Schlussdrittels zu einer 4:2-Führung, gaben diese aber durch einen Doppelschlag (Steven Owre 51., 54.) aus der Hand. Dass die Partie dennoch mit einem Auswärtssieg endete, lag auch an Lukas Kainz, der das 5:4 von Oscar Drugge mit seinem dritten Punkt des Abends vorbereitete. Bei den Hausherren waren Owre und Clayton Kirichenko (ein Tor, drei Assists) auffällig. Der KAC lag gegen Pustertal die meiste Zeit über im Hintertreffen. Nach einem 0:2 kamen die neuerlich ohne Stammkeeper Sebastian Dahm angetretenen Klagenfurter durch Tore von Jan Mursak und Lukas Haudum im Powerplay zwar zurück. Nachdem die Südtiroler wieder auf 4:2 erhöhten, gelang das neuerliche Comeback aber nicht mehr. Die Schlussphase war dennoch spannend, weil Alex Petan einen Querpass von Manuel Ganahl zum 3:4 ins eigene Tor abfälschte (50.). Daniel Catenacci traf ins leere KAC-Tor (60.).