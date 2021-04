Salzburgs Leichtathleten auf dem Weg zurück in die Normalität

Für Salzburgs beste Läufer tickt wieder die Stoppuhr. Die Nachwuchsathleten bringen Wettkampf-Flair nach Rif zurück.

Mitte April, das wäre jetzt eigentlich die Zeit der ersten großen Volksläufe und Marathons. Die Coronapandemie hat die Veranstalter fast flächendeckend zu Absagen und Verschiebungen gezwungen. Doch es bewegt sich wieder etwas in der Leichtathletikszene.

Bei der österreichischen Meisterschaft im Straßenlauf in Mooskirchen (Steiermark) am Sonntag herrschte nicht nur wegen der frühlingshaften Temperaturen richtige Aufbruchstimmung. Hinter 10-Kilometer-Sieger Andreas Vojta (Wien) und Markus Hartinger (Steiermark) kam Manuel Innerhofer vom LC Oberpinzgau in 30:11 Minuten auf Platz drei. "Ein bissl ...