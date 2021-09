Salzburgs Paralympics-Athleten schielen schon auf 2024

Tokio 2020 war ein Erlebnis in jeder Hinsicht für Günther Matzinger und Thomas Geierspichler. Die beiden Sportler und Paralympics-Dauerbrenner Walter Pfaller schilderten nach der Rückkehr ihre Eindrücke.

Großer Bahnhof am Flughafen Schwechat: Zu Klängen der Militärmusik wurden die rückkehrenden Sportler am Montag empfangen. Großen Jubel und Ehrungen durch die Minister Werner Kogler und Klaudia Tanner gab es für die Gewinner der neun Medaillen. Salzburgs Paralympics-Routiniers zogen im SN-Gespräch Bilanz.

Günther Matzinger

2012 war der Salzburger doppelter Goldgewinner über 400 und 800 Meter, in Tokio startete er im Triathlon und wurde Neunter.



Was bleibt für Sie in Erinnerung von Tokio 2020?

In erster Linie der Wettkampf, weil das so ein intensives Erlebnis war, körperlich wie emotional. Da steckte so viel Vorbereitung drin - fünf Jahre lang hat man jede Woche zig Stunden auf den einen Moment hingearbeitet. Fest steht, dass das das härteste Rennen meiner Sportkarriere war, ein richtig intensiver Kampf. Weil so viel Schweiß und Vorbereitung dringesteckt ist, habe ich alles gegeben. Auf der einen Seite war ich enttäuscht über den neunten Platz, aber andererseits auch stolz, weil ich so dafür kämpfen musste.

Worauf haben Sie sich bei der Rückkehr nach Österreich am meisten gefreut?

Auf unser Klima, auf die blauen Seen. Das ist etwas, was man nach drei Wochen sehr vermisst.

Was hat Sie beeindruckt?

Die Größe der Stadt. Man fährt auf dreistöckigen Autobahnen und schaut im 15. Stock in die Wohnzimmer rein. Auch der Kontrast zwischen der im Vorfeld kolportierten negativen Einstellungen der Japaner und dem freundlichen und zuvorkommenden Empfang, den wir jeden Tag erlebt haben. Es war richtig gute Stimmung.

Werden Sie in Paris 2024 noch einmal dabei sein?

Jetzt will ich einmal die Saison gut rüberbringen und nächste Woche die Staatsmeisterschaften gut absolvieren. Dann schauen wir weiter.

Thomas Geierspichler

Der Rennrollstuhlfahrer aus Anif erlebte seine sechsten Paralympics. Platz vier über 1500 Meter freute ihn mindestens so wie seine früheren Medaillen.

Was hat Tokio von Ihren bisherigen Spielen unterschieden?

Es stand ganz im Zeichen der Pandemie und erforderte viel Disziplin und Einschränkungen. Ich habe aus Respekt gegenüber der japanischen Bevölkerung abgelehnt, die Fahne bei der Eröffnung zu tragen, weil 80 Prozent gegen die Spiele waren. Ich habe es als Arbeitsauftrag gesehen und nicht als Party.



Was bleibt persönlich im Gedächtnis haften?

Der größte Bereicherung war, dass ich trotz meiner Benachteiligung im Zielsprint Vierter geworden bin. Ich konnte mich darüber so freuen, dass ich jetzt keinen Gram verspüre und es so befreiend war. Dafür bin ich Gott dankbar.

Was hat Ihnen in der Ferne gefehlt?

Dass ich den Rasenmäher daheim anwerfen und an meinen Chillis herumzupfen konnte, die ich anbaue. Das grüne Gras, der blaue Himmel - alles war viel intensiver. Darauf habe ich mich total gefreut.

Sind Sie in Paris 2024 noch dabei?

Die Spiele sind auf alle Fälle 2024 ...

...mit Ihnen oder ohne Sie?

Schauen wir einmal. Jetzt kommen Materialtests, dann Aufbautraining, und ich werde auch wieder einen neuen Rennrollstuhl von meinem Ausstatter bekommen. Ohne meine Partner wie Palfinger, Suzuki, Bikepalast oder POSMarketing könnte ich das alles nicht so professionell betreiben.

Walter Pfaller

Als Mannschaftsführer war der frühere Rollstuhlathlet und langjährige Salzburger LSO-Chef in Tokio mit dabei.

Was macht Tokio spezieller als Ihre 15 Spiele davor als Aktiver und Funktionär?

Ganz klar der Einfluss der Pandemie mit allen Folgen und natürlich auch das Fehlen der Zuseher. Und dass die Leistungsentwicklung fortschreitet und nicht abzusehen ist, dass hier in den nächsten Jahren ein Stillstand passieren wird.

Was waren besondere Erlebnisse für Sie in Tokio?

Das tolle Abschneiden der Radfahrer mit sechs Medaillen, sicher auch die Silbermedaille im Triathlon. Das Transportsystem war nicht immer das Beste. Man findet das nicht lustig, wenn einer nach 90 Minuten Verspätung sagt: "Sorry for waiting".

Gibt es auch die 16. Spiele für Sie in Paris?

Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wenn das ÖPC findet, dass meine Mitarbeit notwendig ist, denke ich sicher darüber nach. Aber die Entscheidung fällt erst ein Jahr vor den Spielen.