Salzburgs Sprinttalente jubelten in Ried

Persönliche Bestzeiten über 100 Meter gab es für Magdalena Keinrath, Lara-Joy Lußnig und Jakob Hinterholzer.

Das internationale Leichtathletikmeeting in Ried am Freitagabend brachte gleich für drei Sprinttalente der Union Salzburg LA persönliche 100-Meter-Bestzeiten. Magdalena Keinrath belegte in 12,78 Sek. Rang vier, die um zwei Jahre jüngere Lara-Joy Lußnig lief in 12,93 auf Platz fünf.

Bei den Herren steigerte Jakob Hinterholzer seine persönliche Bestzeit um 0,07 Sekunden auf 10,80. Stabhochspringerin Sarah Baumgartner blieb mit 3,50 Metern unter ihrer Bestleistung von 3,60.

In Ried testeten auch einige Topathleten ihre Form. Siebenkämpferin Ivona Dadic (Union St.Pölten) kam bei ihrem ersten Wettkampf seit Olympia in Tokio im Kugelstoßen auf 14,48 m. Sarah Lagger (TGW Zehnkampf Union) bestritt in der Vorbereitung auf den Siebenkampf in Götzis in einer Woche die 100m Hürden (14,50 sek.) und den Weitsprung (5,69 m). Den Sieg im Weitsprung holte sich überraschend die in Rif trainierende Jana Schnabel (ULC Linz Oberbank), die mit 6,00m (-2,3) als einzige die Schallmauer knackte.