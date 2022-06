Salzburgs Surfergirls starten durch

Mia hat Boardgefühl, seit sie drei ist, Riversurfen im Lockdown entdeckt und sofort Naomi dafür motiviert. Zusammen sind sie stark, profitieren voneinander und reiten auf der Erfolgswelle.

Vor sieben Jahren lernten sich Mia Klaass (16) und Naomi Jelesits (17) in der Boulderbar kennen. Naomi wohnte damals noch in Italien, Mia in Salzburg. "Am Anfang waren wir nur Kletterbuddies", erinnert sich Mia, die Naomi schon bald als beste Freundin in ihr Herz schloss.

Für das erste Surfboard jobbten sie im Kosmetikladen

Eines Tages nach dem ersten Lockdown lieh sich Mia ein Softboard zum Riversurfen aus und machte damit ihre ersten Turns am Almkanal. Weil ...