Salzburgs Turnerinnen sind für die Weltmeisterschaft gerüstet

Mit einem Sextett fährt die TGUS Salzburg zur Rhönrad-WM nach Dänemark. Präsident Hans Pichler hofft auf Plätze im Spitzenfeld. Die Konkurrenz bei der Veranstaltung ist allerdings sehr groß.

Nach sehr guten Ergebnissen in den vergangenen Wochen und Monaten reist das österreichische Rhönrad-Nationalteam zur Weltmeisterschaft ins dänische Sonderburg. Die Qualifikationen beziehungsweise die Finalwettkämpfe finden vom 23. bis 28. Mai statt.

Aus Salzburg sind gleich sechs Turnerinnen dabei. In der Juniorenklasse treten die beiden 16-Jährigen Julia Kurz und Emilie Memeti an. In der Allgemeinen Klasse geht ein Quartett ins Rennen. Selina Memeti, Ingrid Vukusic, Malena Kernacs und Birgit Halwachs werden in Dänemark um Medaillen turnen.

...