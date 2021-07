Salzburgs unbekannte Medaillengewinner

Wenn am kommenden Freitag in Tokio das um ein Jahr verschobene Sommer-Olympia eröffnet wird, sind Salzburger Aktive (diesmal drei) erst zum 20. Mal dabei. Die Trauben hängen hoch: Nur bei sechs Sommerspielen gab es für Salzburg Medaillen, in Summe waren es bisher 14 - und die in nur vier Sportarten: Fußball, Sportschießen, Segeln und Judo. Genau 100 Salzburger Aktive (92 Männer, acht Frauen) waren bisher bei Sommerspielen dabei. Neben den "sportlichen" Akteuren gab es aber auch Medaillengewinner, die eher unbekannt ...