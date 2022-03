Salzburgs Volleyballerinnen wollen mit nächster Sensation ins Halbfinale einziehen

Nach dem 3:0-Sieg daheim wollen die PSV-Girls auch auswärts beim VC Tirol überraschen.

Mit der besten Saisonleistung hat die PSVBG-Truppe am Samstag in Rif beim 3:0 gegen den Zweiten des Grunddurchgangs alle Prognosen über den Haufen geworfen. Am Samstag geht es nun in die Höhle des Löwen nach Innsbruck.



Trainer Ulrich Sernow sagt: "Unser Sieg im ersten Spiel hat uns natürlich Selbstvertrauen gegeben und wir wissen, dass wir eine weitere neue Bestleistung brauchen, um in Innsbruck zu bestehen. Unser Team hat sich für Samstag eingeschworen, ist bereit alles zu geben und wird sich sehr gut vorbereiten."

Der Coach hofft, dass einige Fans auch den Weg nach Tirol auf sich nehmen, um das Team noch einmal so anzutreiben wie daheim: "So macht ein Volleyballspiel richtig Spaß, es hat die Mädels riesig motiviert und zum Sieg getrieben."

Co-Kapitänin Patricia Maros sagt: "Es war unser bisher bestes und ein riesiges Volleyballspiel unseres Teams. Jetzt wollen wir versuchen auch in Innsbruck zu bestehen. Gegen VC Tirol haben wir nichts zu verlieren."

Sollte Tirol gewinnen und ein drittes Spiel notwendig sein, folgt dieses gleich am Sonntag (16 Uhr) in Innsbruck.