Salzburgs Volleyballfrauen werden weiter von Corona ausgebremst

PSVBG Salzburg muss auch das Auswärtsspiel bei Bisamberg absagen. Vier Spielerinnen befinden sich noch in Quarantäne. Die Herren können hingegen spielen.

"Wir stecken leider weiter in den Corona-Fängen", teilte der Club am Freitag mit. Nach dem Spiel gegen TI-Volley Innsbruck in der Vorwoche muss das Bundesliga-Frauenteam auch für die Partie am Samstag bei Schlusslicht Bisamberg passen. "Leider fehlen immer noch vier Spielerinnen wegen Quarantäne im täglichen Training", erklärte Trainer Uli Sernow. "Das macht ein Spiel am Samstag in Bisamberg unmöglich. Wir hoffen in der kommenden Woche wieder antreten zu können. Dazu brauchen wir aber fitte Spielerinnen, die in der Lage sind gesundheitlich eine top Leistung zu erbringen. Wir werden nichts riskieren und erst nach ärztlicher Erlaubnis wieder antreten."

Antreten können hingegen die PSVBG-Herren am Samstag in der 2. Bundesliga im ULSZ Rif gegen den VC Mils. Der Ligabetrieb unterhalb der Bundesligen ruht ab sofort, der Salzburger Volleyballverband SVV hat jeglichen Trainings- und Spielbetrieb in den Landesklassen und im Nachwuchs ausgesetzt.