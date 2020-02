San Antonio beendet in NBA "Rodeo Road Trip" mit Niederlage

Der "Rodeo Road Trip" der San Antonio Spurs in der National Basketball Association (NBA) ist am Sonntag mit einer Niederlage zu Ende gegangen. Die Texaner verloren bei Oklahoma City Thunder deutlich mit 103:131. Jakob Pöltl verbuchte neun Punkte, vier Rebounds, einen Assist und zwei Ballgewinne in 15:32 Minuten Einsatzzeit.

