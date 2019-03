San Antonio bezwang auch Titelverteidiger Golden State

Die San Antonio Spurs haben ihre Siegesserie in der National Basketball Association am Montag auch gegen die Golden State Warriors prolongiert. Sie bezwangen den Titelverteidiger mit 111:105. Der Wiener Jakob Pöltl verbuchte beim neunten Erfolg hintereinander sechs Punkte und sieben Rebounds in 24:31 Minuten. Die Texaner stießen auf Platz fünf in der Western Conference vor.

SN/APA (AFP)/Kevin C. Cox Erfolg füt Trainer Popovich und sein Team