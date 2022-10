San Antonio feiert mit Pöltl ersten NBA-Saisonsieg

Der Wiener Jakob Pöltl hat am Freitag (Ortszeit) mit den San Antonio Spurs den ersten Saisonsieg in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Nach der 102:129-Heimniederlage zum Auftakt am Mittwoch gegen die Charlotte Hornets gewannen die Texaner bei den Indiana Pacers 137:134. Der 27-jährige Pöltl kam bei einer Einsatzzeit von 28:36 Minuten als viertbester Werfer seines Teams auf 21 Punkte, verzeichnete zudem acht Rebounds und vier Assists.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/R Jakob Pöltl trug 21 Punkte zu San Antonios Sieg bei/Archivbild

NBA-Ergebnis vom Freitag: Indiana Pacers - San Antonio Spurs (21 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists in 28:36 Minuten von Pöltl)