San Antonio feierte dritten NBA-Heimsieg hintereinander

Dritter Heimsieg hintereinander für die San Antonio Spurs: Die Texaner mit dem Wiener Jakob Pöltl in der Startformation bezwangen am Montag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die Denver Nuggets nach spannendem Finish mit 104:103. Der 23-jährige Center steuerte in 18:21 Minuten Spielzeit sechs Punkte, drei Rebounds sowie je einen Assist und Steal bei.

