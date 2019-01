San Antonio gab Sieg in Philadelphia aus der Hand

Die San Antonio Spurs haben am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen sicher scheinenden Sieg aus der Hand gegeben. Sie verloren bei den Philadelphia 76ers nach einer Acht-Punkte-Führung im Finish noch mit 120:122. Der Wiener Jakob Pöltl verzeichnete zwei Zähler und vier Rebounds in 13:15 Minuten Spielzeit.

SN/APA (Archiv/AFP/Getty)/SAM GREEN DeMar DeRozan mit 26 Zählern Topscorer der Spurs