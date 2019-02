San Antonio ging in Oakland unter

Die San Antonio Spurs haben am Mittwoch auch das zweite von acht Auswärtsspielen in Folge in der National Basketball Association (NBA) verloren. Sie gingen bei Titelverteidiger Golden State Warriors in Oakland mit 102:141 unter. Jakob Pöltl gehörte zum siebenten Mal der Startformation an und verzeichnete mit sechs Assists eine persönliche Bestleistung in der stärksten Liga der Welt.

SN/APA (AFP)/Ronald Cortes Die Warriors waren zu stark für die Spurs