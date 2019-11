San Antonio mit erster NBA-Saisonniederlage

Die San Antonio Spurs haben am Donnerstag (Ortszeit) bei den Los Angeles Clippers ihre "weiße Weste" in der National Basketball Association (NBA) verloren. Sie erlitten im vierten Saisonspiel mit 97:103 die erste Saisonniederlage. Jakob Pöltl verbuchte fünf Punkte, drei Rebounds und einen Assist in 12:22 Minuten auf dem Parkett des Staples Center.

SN/APA (AFRP/Getty)/Harry How Kawhi Leonard auch gegen die Spurs überragend