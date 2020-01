San Antonio mit Pöltl verliert in Miami 100:106

Die San Antonio Spurs haben am Mittwoch in der National Basketball Association (NBA) bei Miami Heat eine 100:106-Niederlage hinnehmen müssen. Jakob Pöltl bekam 14:17 Spielminuten, in denen er zwei Punkte, vier Rebounds, je einen Assist und Steal sowie zwei blocked shots verbuchte. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie fiel die Vorentscheidung zu Beginn des Schlussabschnitts.

