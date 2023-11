San Antonio besiegt in NBA Phoenix in letzter Sekunde

Mit einem umstrittenen Treffer 1,2 Sekunden vor der Schlusssirene haben die San Antonio Spurs am Dienstag in der National Basketball Association (NBA) einen 115:114-Sieg bei den Phoenix Suns geholt. Keldon Johnson nahm in der entscheidenden Szene Kevin Durant den Ball ab, sorgte für die einzige und finale Führung der Spurs. Suns-Trainer Frank Vogel wetterte nach dem Spiel gegen die Schiedsrichter, die nach seiner Ansicht dabei ein Foul gegen Durant nicht gepfiffen hatten.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Johnson erzielte den umstrittenen und entscheidenden Korb

San Antonios 19-jähriges Toptalent Victor Wembanyama erzielte 18 Punkte sowie 8 Rebounds und brachte die Spurs kurz vor Spielende mit einem Dunk auf einen Punkt heran, ehe Johnson den Schlusspunkt setzte.