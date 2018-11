San Antonio unterlag nach Kaltstart in Miami 88:95

Mit einer nicht alltäglichen Maßnahme hat Gregg Popovich am Mittwoch (Ortszeit) auf einen Kaltstart der San Antonio Spurs bei Miami Heat in der NBA reagiert. Der Coach wechselte nach exakt 4:22 Minuten und beim Stand von 4:15 aus der Sicht der Texaner die gesamte Startformation aus. Genützt hat es letztlich nichts: Der fünffache Champion unterlag beim dreifachen Meister in Florida 88:95.

SN/APA (Archiv/Weiss)/ERNST WEISS Pöltl wurde früh eingewechselt