Sapporo will Winterspiel-Bewerbung auf 2030 verschieben

Die nordjapanische Stadt Sapporo will auf eine Bewerbung für die Winterspiele 2026 verzichten. Der Olympia-Austragungsort von 1972 wolle die Idee, sich zu bewerben, angesichts des verheerenden Erdbebens in der vergangenen Woche mit mehr als 40 Toten nicht länger verfolgen, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag unter Berufung auf eine informierte Quelle.

SN/APA (AFP)/JIJI PRESS