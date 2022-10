Sara Marita Kramers Schwester startet mit Spikes durch

Dem Biathlonsport sagt Femke Kramer Ade. Die Maria Almerin rast nun im Windschatten von Marathonmann Peter Herzog über die Laufbahn.

Wenn eine Biathletin bei einem Leichtathletikbewerb startet, geht es normalerweise um Training unter Wettkampfbedingungen in der schneelosen Zeit. Als Femke Kramer aus Maria Alm kürzlich in Götzis österreichische U20-Meisterin über 5000 Meter wurde, steckte aber mehr dahinter. Die Schwester von Skisprung-Weltcupsiegerin Sara Marita Kramer hat Skier und Gewehr ins Eck gestellt und will als Läuferin durchstarten.

"Ich habe immer schon Riesenspaß am Laufen gehabt", sagt die 19-Jährige. Biathlon hingegen machte ihr zuletzt wegen Rückenproblemen und einem Wettkampfverbot wegen ...