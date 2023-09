Sarah Baumgartner peilt Medaillentriple an

Bei den österreichischen Meisterschaften der U16 und U20 in Kapfenberg wollen Salzburg Leichtathleten noch einmal groß abräumen.

Die U18/U23-Meisterschaften in Rif im Juli brachten eine wahre Medaillenflut, nun wollen die Salzburger am Samstag und Sonntag in Kapfenberg noch einmal groß aufzeigen.

Insgesamt 32 Starts der Union-Truppe sind geplant. Sarah Baumgartner liegt gleich in drei Disziplinen der U20 in den Top-3 der Meldeliste. Die Gewinnerin des Rookie-Leonidas ist ein heißer Goldtipp im Dreisprung und sollte zudem auch im Weitsprung und Stabhochsprung im Vorderfeld zu finden sein. Ann-Kathrin Gruber will ihre Bronzemedaille über 5000 Meter bei der U23-Meisterschaft diesmal noch toppen. Sie ist außerdem über 1500 Meter am Start.

In den Medaillenrängen erwartet werden außerdem Anna Buchner (Diskus und Kugel), Benedikt Kurz (Weitsprung) und Tvrtko Roncevic (Hammerwurf).