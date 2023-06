Sarah Baumgartner sprang mit 3,81 Metern neue Bestleistung

Stabhochsprungtalent Sarah Baumgartner (Union Salzburg LA) schraubte ihre persönliche Bestmarke um zehn Zentimeter höher.

Beim "Touch the Clouds"-Meeting in Gräfelfing (Bayern) gelang der 15-jährigen Baumgartner am Samstag eine deutliche Leistungssteigerung. Sie überquerte 3,81 Meter und damit um 10 Zentimeter mehr als ihre bisherige Bestmarke. Die Gewinnerin des Leonidas als "Rookie des Jahres" hatte zuvor bereits die 3,72 Meter im dritten Versuch gemeistert. Den neuen Rekord schaffte sie im zweiten Anlauf.

Die ebenfalls von Landestrainer Richard Marschal betreute Shanna Tureczek blieb in Gräfelfing etwas unter ihren Möglichkeiten, die Hallenstaatsmeisterin überquerte 3,60 Meter.