Sarah Baumgartner und Shanna Tureczek übersprangen 3,71 Meter

Im Doppelpack zu neuen Höhen: Die Salzburger Stabhochspringerinnen Sarah Baumgartner und Shanna Tureczek verbesserten ihre Bestmarken bei der Leichtathletik-Landesmeisterschaft im ULSZ Rif auf 3,71 Meter.

Für die 14-jährige Baumgartner bedeutet diese Höhe den U16-Titel, neuen U18- und U16-Landesrekord sowie das Ticket für die Europäischen Olympischen Jugendspiele (EYOF) im August in Banska Bystrica (SLK). Die um vier Jahre ältere Tureczek schraubte ihre persönliche Bestmarke ebenfalls um zehn Zentimeter höher. Gesprungen wurde witterungsbedingt am Freitag in der LA-Halle in Rif.

Mit einer EYOF-Nominierung darf auch Anna Buchner rechnen, die sich im Kugelstoßen auf eine persönliche Bestweite von 11,50 Meter steigerte.