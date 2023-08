Siebenkämpferin Sarah Lagger hat nach der zweiten Stufe des Qualifikations-Prozesses von World Athletics eine Einladung zur WM nach Budapest erhalten. Das österreichische Team umfasst damit acht Athletinnen und Athleten.

Markus Fuchs (100 m), Raphael Pallitsch (1.500 m), Lukas Weißhaidinger (Diskus), Susanne Gogl-Walli (400 m), Victoria Hudson (Speer), Julia Mayer (Marathon) und Lena Pressler (400 m Hürden) waren bereits qualifiziert.

Gogl-Walli kann zusätzlich zu ihrer Paradestrecke auch über die halbe Stadionrunde (200 m) an den Start gehen, wie am Samstag bekanntgegeben wurde. Es ist dies das größte ÖLV-Aufgebot bei einer WM seit 1999 in Sevilla.