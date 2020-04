Schach-Ass Carlsen startete siegreich in sein Online-Turnier

Schach-Weltmeister Magnus Carlsen ist mit einem standesgemäßen Sieg in sein Super-Onlineturnier gestartet. Der 29-jährige Norweger gewann sein Erstrundenmatch am Samstag gegen den US-Amerikaner Hikaru Nakamura nach 2:2-Zwischenstand allerdings erst im Tiebreak. Nach jeweils zwei Siegen von Carlsen und Nakamura setzte sich der Favorit in einem fünften Match mit noch kürzerer Bedenkzeit durch.

Das zweite Duell der ersten Runde gewann der Chinese Ding Liren gegen den erst 16-jährigen Iraner Alireza Firouzja, der unter der Flagge des Schach-Weltverbandes (Fide) antritt. Das Einladungsturnier mit acht der weltbesten Großmeister ist mit 250.000 US-Dollar (230.200 Euro) dotiert. Es werden Partien mit verkürzter Bedenkzeit gespielt - jeder Spieler hat 15 Minuten und bekommt zehn Sekunden für jeden Zug dazu. Quelle: Apa/Dpa