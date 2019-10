Schach-Weltmeister Carlsen stellte Rekord auf

Schach-Weltmeister Magnus Carlsen hat sich einen ganz besonderen Rekord gesichert: Der 28-jährige Norweger blieb zum Abschluss des Turniers auf der Isle of Man in der 101. Partie in Serie ungeschlagen. Damit brach er den Rekord des Chinesen Ding Liren, der 2018 in 100 Partien hintereinander nicht verloren hatte.

SN/APA (AFP/Archiv)/KOEN SUYK Magnus Carlsen (R) blieb 101 Partien in Folge unbesiegt