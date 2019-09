Schalke will Lauf gegen Mainz fortsetzen

Beim FC Schalke 04 ist nach den jüngsten Erfolgen die Zuversicht auf eine gute Saison in der deutschen Fußball-Bundesliga eingekehrt. "Dass Siege, erst recht deutliche Siege, schöner sind als Niederlagen, ist klar. Wir haben wahnsinnig Lust", sagte Trainer David Wagner vor dem Heimspiel der fünften Runde gegen Mainz (Freitag, 20.30 Uhr). Lob gab es von ihm für Ex-ÖFB-Teamstürmer Guido Burgstaller.

An den gelungenen Auftritten gegen Hertha BSC (3:0) und Paderborn (5:1) freute Wagner vor allem die Art und Weise, wie sein Team agierte. "Sowohl im Hinblick darauf, wie wir über weite Strecken verteidigt haben, als auch wie wir nach vorne gespielt haben. Es war einfach eine überzeugende Leistung. Nicht komplett, aber gut", resümierte Wagner.

Dass bei einem Sieg zum Auftakt des 5. Spieltags mit mindestens drei Toren Unterschied sogar der Sprung an die Tabellenspitze winkt, ist für den Trainer des Bundesliga-Sechsten bestenfalls eine Randnotiz: "Nach fünf Spielen hat die Tabelle wenig Aussagekraft. Aber wir haben natürlich lieber mehr als weniger Punkte auf dem Konto. Das gelingt allerdings nicht durch reden. Wir wollen das nicht klein machen, es aber auch nicht riesig aufhängen."

Einziges Manko derzeit ist, dass die Stürmer zu wenig treffen. Von den bisher acht Saisontoren ging nur eins auf das Konto eines Angreifers. Der eingewechselte Ahmed Kutucu erzielte es in Paderborn. Doch der Coach bekommt deshalb keine Sorgenfalten.

Guido Burgstaller arbeite extrem viel für die Mannschaft. "Guido hat in Paderborn ein gutes Spiel gemacht. Natürlich wäre es noch besser, wenn er auch getroffen hätte. Er hat gefährliche Räume erlaufen. Wenn er so weiterspielt, bin ich damit zufrieden. Dann wird er auch Tore schießen, das ist statistisch einfach so. Er ist torgefährlich", lobte Wagner den Kärntner.

Quelle: Apa/Dpa