Schalkes Talfahrt geht weiter - 0:1-Niederlage gegen Leipzig

Die Talfahrt von Schalke 04 hat sich auch im ersten Spiel nach dem Rauswurf von Trainer Domenico Tedesco fortgesetzt. Die "Königsblauen" kassierten am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig eine 0:1-Heimniederlage und gingen damit im sechsten Pflichtspiel in Folge als Verlierer vom Platz.

SN/APA (dpa)/Bernd Thissen Neo-Schalke-Coach Huub Stevens kann nicht hinsehen