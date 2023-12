Schatztruhe: Bradls Weltrekord hätte es fast nicht gegeben

Panica im März 1936. Sepp Bradl springt als erster Mensch mit Skiern über 100 Meter. Dieser Eintrag in die sportlichen Geschichtsbücher war nicht selbstverständlich.

Als sich fast auf den Tag genau vor 88 Jahren Österreichs Skispringer und nordische Kombinierer im Wagrainer Haus am Grießkareck trafen, um die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele ab 6. Februar 1936 in Garmisch-Partenkirchen zu beginnen, staunten Beobachter nicht schlecht: Mit dabei im Kader waren auch jene, deren Startverbot im Ausland eigentlich erst am 17. März 1936 abgelaufen wäre. Der Grund für die Sperre der Athleten: Am 17. März 1935 hatte es zwischen Athleten und Mannschaftsführer Hans Eder aus Saalfelden einen Streit gegeben. Inklusive wüster Beschimpfungen nach Auseinandersetzungen sowie einer Ohrfeige des Funktionärs für einen Springer.

Der ÖSV hatte für das März-Springen 1935 in Planica nicht weniger als 26 Akteure nominiert. Vor Ort befand Eder nach drei Trainingseinheiten, dass nur elf Athleten für einen Start infrage kämen. Daraufhin kam es zu Streit und Handgreiflichkeiten. Die auserwählten Springer erklärten sich solidarisch mit den Nichtnominierten und lehnten einen Start ab. So ging beim Wettkampf nur Gregor Höll (SC Bischofshofen) über die Schanze; er war von den Organisatoren in Planica persönlich eingeladen worden. Höll belegte den achten Platz.

Der sogenannte Hauptausschuss des ÖSV reagierte rasch: In einer Sitzung am 3. April 1935 belegte er die elf Startverweigerer mit einem einjährigen Auslandsstartverbot, endend am 17. März 1936. Betroffen waren praktisch alle Olympia-Kandidaten, darunter die fünf Salzburger Max Hauser, Markus Maier, Walter Reinhardt, Andreas Krallinger - und Sepp Bradl, mit gerade einmal 17 Jahren der Jüngste im Team und sicher kein "Rädelsführer", wie den anderen vorgeworfen wurde.

Der ÖSV behielt sich strengere Strafen vor, sein Präsident Karl Merz lenkte aber einige Monate später ein, als den gestrengen Herren dämmerte, dass die Sperre einen Olympia-Start nicht möglich machen würde. Also wurde die Suspens vorzeitig aufgehoben, am 15. September erklärte der Präsident in Salzburg: "Die Sache ist beendet." Am 1. Jänner 1936 trafen sich alle bei der Olympia-Generalprobe. Das vorzeitige Ende der Sperre war vor allem ein Glück für "Buwi" Bradl. Mit dem ursprünglich festgelegten Verbotsende 17. März 1936 wäre es dem Mühlbacher nicht gelungen, als erster Mensch über

100 Meter weit zu springen. Denn dieser Weltrekord-Flug auf 101,5 Meter fand am 15. März 1936 in Planica statt.