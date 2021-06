Im 300-Meter-Gewehr-Liegendbewerb holte Gernot Rumpler aus Uttendorf bei der Europameisterschaft in Osijek (CRO) Gold. Dabei stellte er den Weltrekord ein.

Es war bereits die dritte Medaille bei dieser EM für den 27-jährigen Pinzgauer. Zuvor war er zwei Mal im Team erfolgreich gewesen. Im 300m-Gewehr-Liegendbewerb der Männer erreichte der Salzburger mit 600 von 600 Ringen als einziger Schütze dieser Konkurrenz das Maximum und holte damit den Europameistertitel und Gold - einen Ring vor Steffen Olsen (DEN) und zwei Ringe vor dem Routinier und Weltmeister von 2018, Rajmond Debevec (SLO).

600 Ringe sind eingestellter Weltrekord, der erstmals vom Norweger Harald Stenvaag bei der WM in Moskau im Jahr 1990 aufgestellt und u.a. 2015 bei der EM in Maribor vom ehemaligen ÖSB-Kaderschützen und Europameister Stefan Raser eingestellt wurde. Von nun an wird auch Gernot Rumpler in der offiziellen ISSF-Liste der Weltrekordhalter dieser Disziplin geführt werden.

Gernot Rumpler sagte: "Ich habe mir für die letzten beiden Schuss sehr viel Zeit gelassen. Mir war bewusst, dass mein Ergebnis für weit vorne reicht, mein Puls war sehr hoch und ich wollte das Topresultat einfach nicht auslassen. Ich habe mich gut gefühlt, hatte Selbstvertrauen und habe es durchgezogen. Die Bedingungen waren perfekt, eigentlich Laborbedingungen. Da wusste ich, dass es für einen Sieg heute ,Full House' braucht. Es ist das erste Mal, dass ich in dieser Disziplin 600 Ringe geschossen habe."