Schlierenzauer nicht in WM-Team nominiert

Rekord-Skisprung-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer ist bei der am Mittwoch beginnenden Nordischen WM in Seefeld wohl nur Zuschauer. Wie Mario Stecher, der Sportliche Leiter für Skispringen und Nordische Kombination im ÖSV, am Sonntagabend nach dem Weltcupspringen in Willingen bekanntgab, scheint Schlierenzauers Name nicht im sechs Köpfe umfassenden Nominierungsvorschlag an das ÖSV-Präsidium auf.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Schlierenzauer ist in Seefeld wohl nur Zuschauer