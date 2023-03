Schluss am Wörthersee: PSV-Volleyballerinnen um Platz fünf

Das Saisonfinale in der Volleyball-Bundesliga führt die Sernow-Girls nach Klagenfurt. Im Match um Platz fünf sollen noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden.

Patricia Maros und Co. wollen noch einmal jubeln.

Das klare 3:0 vor einer Woche gegen Eisenerz/Trofaiach macht Mut, nun soll auch gegen die favorisierten Kärntnerinnen noch ein Sieg gelingen und damit Platz fünf in der 1. Bundesliga fixiert werden. Die Saison war geprägt von verletzungsbedingten Ausfällen: Kapitänin Lisa Sernow und Toptalent Erna Grbic fehlten nach Kreuzbandrissen komplett.

Headcoach Uli Sernow sagt: "Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir als Team gewachsen sind und stabil hohe Leistungen abrufen können. Mit dem Sieg gegen Eisenerz hat sich auch einiges Selbstvertrauen aufgebaut. Im Abschluss-Spiel gegen Wildcats Klagenfurt gibt es eine Zusage um Platz fünf. Klagenfurt ist in seiner Heimhalle sehr stark, wird vom Umfeld im Spiel stark unterstützt und ist dadurch schwer zu besiegen."

Kapitänin Patricia Maros bekräftigt: "Es wird nochmals ein schweres Stück Arbeit. Alle Spielerinnen freuen sich auf diese Zugabe. Wir werden alles versuchen im letzten Saisonspiel einen sehr guten Abschluss zu erreichen."



Die Herren spielen Samstag in Schwarzach um den Landesmeistertitel und wollen dann am 2. und 8. April den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga bewerkstelligen.